Minori: Regimenti (Lega), caso Bibbiano vergogna nazionale

- Luisa Regimenti, eurodeputata della Lega, in merito al caso Bibbiano, ha annunciato che promuoverà "iniziative parlamentari per regolare con nuove norme le adozioni e gli affidamenti dei bambini, che oggi sono spesso in mano ad assistenti sociali senza scrupoli e a sedicenti psicologi. E' una vicenda gravissima, che lede i diritti dei minori e dei genitori, una vergogna nazionale, causata da leggi inique e che si consuma nei tribunali. Al riguardo - aggiunge Regimenti - sto preparando una proposta di risoluzione. A operare in questo settore devono essere medici laureati, specializzati in psichiatria infantile e nel dialogo con i minori e non ciarlatani che strumentalizzano l'ingenuità dei bambini per perseguire i loro sporchi affari". (Com)