Brasile: affari in calo per la compagnia aeronautica Embraer nel secondo trimestre 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aeronautica brasiliana Embraer ha consegnato 26 aerei commerciali nel secondo trimestre del 2019, in calo rispetto ai 28 aerei consegnati nello stesso periodo del 2018 e ai 35 del 2017, ha dichiarato la società in una nota diffusa oggi, 30 luglio. La società ha dichiarato che il suo portafoglio ordini, un indicatore delle entrate future, è aumentato a 16,9 miliardi di dollari, rispetto ai 16 miliardi del trimestre precedente. Al 30 giugno dell'anno scorso, il portafoglio ordini ammontava a 17,4 miliardi di dollari. Embraer sta finalizzando la vendita dell'80 per cento della divisione commerciali, la più redditizia, alla statunitense Boeing per 4,2 miliardi di dollari. La vendita è stata approvata dal governo brasiliano e dagli azionisti di Embraer. (Brb)