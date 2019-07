Genova: Bucci, città presa d'assalto da turisti, record a giugno-luglio per il porto

- Genova "è stata presa d'assalto sia da turisti sia da coloro che prendono i traghetti. Abbiamo toccato il record a giugno e luglio per quel che riguarda il porto, sono assolutamente fiducioso che con l'inaugurazione del nuovo ponte, ad aprile 2020, avremo un'arteria in più per soddisfare le necessità di una città che vuole crescere": lo ha detto il sindaco di Genova, e commissario straordinario per la ricostruzione, Marco Bucci, al termine della riunione a palazzo Chigi con il governo sul ponte Morandi. (Rin)