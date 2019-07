Napoli: incontro Toninelli-De Magistris, impegno Mit su metro, tangenziale e rilancio porto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Discussione aperta e collaborativa su rete metro, tangenziale e porto di Napoli, oggi al Mit, tra il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, e il sindaco del capoluogo partenopeo, Luigi De Magistris. Lo riferisce una nota del dicastero di Porta Pia. Nel segno di una forte attenzione di Toninelli alle esigenze della città e di una rinnovata collaborazione istituzionale per sostenere Napoli nel suo sforzo finalizzato al rilancio infrastrutturale, sul fronte del trasporto pubblico il Mit ha confermato al primo cittadino il prossimo nulla osta tecnico per i 20 nuovi treni della Metro 1 e la disponibilità di 40 milioni, a valere sulla Legge Obiettivo, per risolvere alcune criticità finanziarie relative ai lavori della stessa Linea 1. (segue) (Com)