Napoli: incontro Toninelli-De Magistris, impegno Mit su metro, tangenziale e rilancio porto (3)

- Infine, - conclude la nota - circa il governo del porto il Mit, a fronte di un’ispezione che è ancora in corso, ha messo in risalto le carenze sul versante della progettazione e l’elevato contenzioso sulle procedure di gara che genera rilevanti problematiche. Senza dimenticare le anomalie riscontrate nella gestione delle concessioni. Per il rifacimento del Molo Beverello si dovrebbe partire con i lavori a settembre, mentre il Ministero sta collaborando fattivamente, per la propria parte, alla prossima riconversione e apertura del borbonico Molo San Vincenzo, autentico waterfront della città. (Com)