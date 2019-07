Camera: Mulè (FI), legge defibrillatori approvata grazie a Forza Italia

- Il deputato di Forza Italia, Giorgio Mulé, ha affermato: "Oggi alla Camera dei deputati è stata approvata una legge sollecitata da Forza Italia che sfida il destino, guarda con coraggio la morte e gli impone di ripiegare. L'abbiamo battezzata 'Salva Vita' non a caso". Nel suo intervento in Aula, Mulè ha spiegato: "Il percorso di questa legge è stato virtuoso e ha visto la partecipazione attiva e matura di tutte le forze politiche presenti in Parlamento, gettando le basi di una legislazione all'avanguardia, con un solo obiettivo: fare presto e bene. E' un traguardo storico: questa legge prevede la presenza dei defibrillatori su aerei e treni, navi e bus, in aeroporti e stazioni, nelle scuole e nelle università. Nella vita parlamentare guardiamo a due cose: al senso della vita e al senso del tempo. Con questa legge - ha concluso - oggi abbiamo dato un senso al nostro tempo, ma soprattutto alla vita di questo Parlamento". (Com)