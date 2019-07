Viabilità Lazio: Anas, traffico di nuovo regolare sulla strada statale 7 Appia

- Il traffico è di nuovo regolare sulla strada statale 7 Appia. Lo rende noto Anas in una nota, dopo aver annunciato, questo pomeriggio, la chiusura temporanea al traffico in entrambe le direzioni tra il km 61,600 e il km 63,500, per consentire la potatura di alcuni arbusti pericolanti, in provincia di Latina. In direzione sud il traffico è deviato a Borgo Bordigora, mentre in direzione nord il flusso veicolare può utilizzare le uscite per Latina Scalo o Pontina. (Rer)