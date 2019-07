Terrorismo: inviata Onu in Iraq, con Lavrov discusso rimpatrio militanti da Siria

- La rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite per l'Iraq, Jeanine Hennis-Plasschaert, ha discusso con il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, delle minacce alla sicurezza legate al rimpatrio dei terroristi dello Stato islamico e delle persone a loro collegate in Iraq dal campo profughi di Al Hol, in Siria. A dichiararlo all'agenzia "Ria Novosti" la stessa Hennis-Plasschaert. In precedenza, l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Michelle Bachelet aveva affermato che oltre 55 mila sospetti militanti dell'organizzazione terroristica dello Stato islamico sono trattenuti in Siria e Iraq. Alcuni di loro devono essere rimpatriati. "Abbiamo sollevato la questione del ritorno dei militanti che sono nel campo di Al Hol in Siria. Ci sono molte persone, circa 70 mila. Suppongo che più di 30 mila siano iracheni, molti dei quali bambini piccoli. Queste persone torneranno in Iraq prima o poi, perché la situazione ad Al Hol non è delle migliori", ha osservato Hennis-Plasschaert. (segue) (Rum)