Terrorismo: inviata Onu in Iraq, con Lavrov discusso rimpatrio militanti da Siria (2)

- La funzionaria Onu ha aggiunto che in caso di ritorno in Iraq è importante avere chiarezza su "strutture ricettive, misure di sicurezza e procedure di verifica". È anche necessario prendersi cura dei bambini che si trovano in "circostanze molto traumatiche in un periodo molto delicato della loro vita". Allo stesso tempo, ha affermato Hennis-Plasschaert, la questione dei militanti dell'Is e dei loro familiari "riguarda non solo gli iracheni, ma anche i cosiddetti combattenti stranieri", problema sul quale molti paesi "hanno punti di vista diversi". (Rum)