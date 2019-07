Energia: Germania, Senvion cercherà un acquirente per altre quattro settimane

- Dopo il fallimento dichiarato il 9 aprile scorso, l'azienda tedesca Senvion, specializzata nella costruzione di turbine eoliche, continuerà a cercare un acquirente per altre quattro settimane e a pagare gli stipendi ai propri dipendenti fino alla fine di agosto prossimo. È quanto dichiarato oggi dall'amministratore delegato di Senvion, Yves Rannou, riferisce il quotidiano tedesco “Handelsblatt” citando fonti interne all'impresa. Intanto, Senvion continua a negoziare con i creditori per estendere il prestito da 100 milioni di euro necessario a mantenere l'azienda in attività. Finché non troverà un acquirente, Senvion ha, infatti, bisogno di “un credito maggiore del previsto per proseguire le operazioni”. Tra i possibili compratori di Senvion potrebbero esservi l'impresa tedesco-spagnola Siemens Gamesa, la società giapponese Toshiba e l'azienda danese Vestas. (Geb)