Roma: Alfonsi, su fast food a terme Caracalla inviata tutta la documentazione a sindaco (2)

- "Infine - continua Alfonsi - In considerazione di quanto riportato oggi da un quotidiano con riferimento alla presunta esistenza di un ulteriore vincolo sull'area risalente al 1956, ho invitato gli Uffici a procedere a una richiesta immediata di delucidazioni sia alla Soprintendenza di Stato sia alla Sovrintendenza Capitolina. Per concludere, ricordo a tutti che su questa vicenda – come in altre analoghe – il Municipio svolge una funzione di vigilanza tecnica sulla corretta esecuzione di un progetto che altri Enti hanno avuto il compito di autorizzare. Questo abbiamo fatto finora, esaminando con attenzione le carte, e questo continueremo a fare nei prossimi giorni attraverso sopralluoghi dei tecnici e della Polizia Locale presso il cantiere in corso. Se – come credo - siamo tutti convinti che i processi vadano governati e che il sistema delle tutele per il Centro Storico di Roma debba essere rafforzato, allora è necessario aprire un dibattito non ideologico che coinvolga tutte le istituzioni, le forze civiche, imprenditoriali e accademiche che hanno a cuore il destino della Capitale e che vogliono contribuire attraverso idee e proposte alla costruzione della Roma del futuro. Condivido in pieno il lavoro che oggi stanno facendo i consiglieri regionali Leonori, Bonafoni, Capriccioli e Ciani che, mentre si discute del Piano territoriale paesaggistico regionale, dopo aver raccolto i contributi delle Associazioni e dei Comitati Territoriali hanno consegnato una proposta di emendamento diretta proprio ad inserire nel futuro Piano maggiori tutele per il centro storico della città". (Com)