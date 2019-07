Germania: inflazione in aumento all'1,7 per cento a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua ad aumentare il tasso di inflazione in Germania, raggiungendo questo mese l'1,7 per cento. È quanto reso noto oggi dall'Ufficio federale di statistica (StBA). A giugno scorso, il dato si attestava all'1,6 per cento. A provocare l'incremento del livello generale dei prezzi sono stati soprattutto i beni di consumo, che a luglio sono aumentati dell'1,8 per cento. In particolare, il costo dei generi alimentari è salito del 2,1 per cento, con un crescita di 0,9 punti percentuali rispetto a giugno. Dal mese scorso, il prezzo dei servizi è, invece, diminuito dello 0,4 per cento, ossia dall'1,9 all'1,5 per cento. (Geb)