Russia: organizzatori raduno protesta 3 agosto a Mosca rifiutano accordo con autorità municipali

- Il Partito libertario, promotore della manifestazione di protesta prevista a Mosca il 3 agosto a sostegno de candidati esclusi dalle elezioni alla Duma cittadina, ha rifiutato l'offerta delle autorità di tenere la manifestazione in viale Sakharov, ed ha insistito per lo svolgimento in piazza Lubjanka. Le autorità di Mosca hanno avvertito della responsabilità in cui potrebbero incorrere gli organizzatori in caso si svolgimento in luoghi e momenti non concordati. Il vice direttore del dipartimento di sicurezza regionale della capitale russa, Vasilij Oleinik ha confermato che i promotori della manifestazione sono stati avvertiti che, in conformità con la legislazione attuale, non sarà possibile tenere questo evento in un altro luogo o in un altro momento. "Se l'azione si svolgesse, gli organizzatori e i partecipanti potrebbero essere consegnati alla giustizia, in conformità con la legislazione attuale", ha dichiarato Oleinik all'agenzia "Interfax". (segue) (Rum)