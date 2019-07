Russia: organizzatori raduno protesta 3 agosto a Mosca rifiutano accordo con autorità municipali (2)

- Un membro del Consiglio Federale del Partito libertario, Mikhail Svetov, ha dichiarato sulla sua pagina Twitter che "l'ufficio del sindaco ha affermato che qualsiasi altro sito non sarà preso in considerazione in linea di principio". Secondo il politico, le autorità cittadine hanno anche rifiutato di prendere in considerazione altre opzioni per azioni pubbliche, ad esempio i cortei. Daria Petrushenko, segretaria stampa del Partito libertario, ha dichiarato all'agenzia "Rbk" che immediatamente dopo i colloqui presso l'ufficio del sindaco, Mikhail Svetov, "è stato messo su un autobus e portato via". "Non siamo d'accordo su viale Sakharov. I negoziati sono finiti", ha spiegato Petrushenko. "Ulteriori azioni del Partito libertario in questa situazione finiscono. Non inviteremo ad andare da nessuna parte. Ciò che i membri del partito faranno in questo giorno riguarda decisioni prese a titolo personale", ha sottolineato la portavoce del partito. Il 27 luglio a Mosca si sono tenute azioni di protesta autorizzate, alle quali hanno preso parte circa 3.500 persone, radunatesi in via Tverskaja; gli arresti, secondo le ong, sono stati circa 700, ma secondo i dati forniti in seguito dalle autorità di sicurezza superano il migliaio. (Rum)