Sanità Lazio: Giannini (Lega), carenze Asl Rm4 preoccupanti, giunta Zingaretti si occupi dei bisogni dei cittadini

- "Una mozione e una interrogazione per impegnare e interrogare la giunta regionale sugli attuali disservizi che interessano da vicino il territorio della Asl Roma 4". A presentarle il consigliere regionale della Lega, Daniele Giannini (membro della commissione Sanità), rispettivamente sulla mancanza del Servizio di radioterapia presso il presidio ospedaliero San Paolo di Civitavecchia e sul trasferimento della Commissione medico-legale (che accerta, tra l'altro l'invalidità civile e l'eventuale disabilità), sempre di Civitavecchia. "A fronte, purtroppo, dei numerosi tumori accertati negli ultimi anni da Civitavecchia a Montalto di Castro, passando per Tarquinia, Allumiere, Tolfa e Santa Marinella - spiega Giannini - a tutt'oggi non è ancora stato istituito il servizio di radioterapia ad intensità modulata Imrt e terapia volumetrica dinamica. Eppure in base ai dati consultabili sul portale Salute Lazio, riconducibili al periodo 2010-2017, l'incidenza tumorale registrata nel territorio della Asl Roma 4 è preoccupante. Per queste ragioni, abbiamo impegnato la giunta Zingaretti ad adottare tutte le iniziative utili a istituire al più presto il servizio poichè è impensabile che un cittadino, già colpito da questa atroce malattia, sia costretto a migrare in altri e più lontani presidi". "Anche qui - spiega il consigliere della Lega - si vivono quotidiani disagi per via della improvvisa sospensione del servizio che svolgeva la Commissione medico legale e che oggi, inspiegabilmente, non svolge più. Tradotto, chi oggi ha bisogno di accertare una invalidità o semplicemente ha bisogno di una certificazione medica per il rilascio e il rinnovo delle patenti, è costretto a recarsi a Roma con tutti i disagi che ne conseguono. A quando il ripristino dei suddetti servizi? Non vorremmo - conclude - che a rimetterci, ancora una volta, siano i cittadini per via delle 'solite' politiche sanitarie a firma Pd del tutto lontane dai bisogni reali e concreti". (Com)