Siria: Raciti (Pd), chiediamo verità su scomparsa Dall'Oglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcune vicende "restano irrisolte dentro coltri di silenzio": il 23 luglio del 2013 il padre gesuita Paolo Dall'Oglio veniva rapito a Raqqa, in Siria. "Sono trascorsi 6 anni, e di cosa gli sia capitato non sappiamo nulla. Anzi, qualcosa la sappiamo: sappiamo che è stata ritrovata la sua valigia, consegnata ai servizi segreti italiani e che per quattro anni nessuno ritenne di avvisare la famiglia. Sappiamo che il segretario di Dall'Oglio, che era con lui fino a due ore prima della scomparsa, non fu mai interrogato". Così il deputato del Partito democratico (Pd) Fausto Raciti in una nota su Facebook, a sei anni dalla scomparsa di padre Paolo Dall'Oglio in Siria. "Sappiamo che padre Paolo si esponeva con coraggio nella costruzione di un dialogo islamico-cristiano, che usava parole come pacificazione tra sciiti e sunniti, come democrazia. E non si limitava ai sermoni. Padre Paolo appoggiò le rivolte anti-Assad fino ad essere espulso nel 2012 dal regime. In Siria - continua Raciti - la situazione umanitaria è estremamente delicata. Una guerra civile di quasi 9 anni, una lunga, quotidiana e silenziosa strage di uomini, donne, e soprattutto bambini. Padre Paolo questo silenzio voleva romperlo. Noi abbiamo il dovere di rompere quello intorno alla sua scomparsa. Per questo chiedo al governo una risposta ed una attivazione immediata". (Com)