Tlc: Liuzzi (M5s), accordo Infratel-Tim ottima sinergia pubblico-privato

- Mirella Liuzzi, deputata del Movimento cinque stelle e segretario di presidenza della Camera, annunicia in una nota: "Oggi abbiamo compiuto un passo importante per colmare il divario digitale del paese: grazie al Mise e alla sua controllata Infratel, con la preziosa collaborazione di Tim, è stato infatti siglato un accordo che permetterà l'accensione della banda ultra larga in quei comuni in cui la fibra era stata effettivamente stesa, ma in cui nessun operatore voleva investire perché aree a fallimento di mercato; superiamo così una difficoltà e un concreto rischio al pieno dispiegamento della strategia nazionale per la diffusione della banda ultralarga". (segue) (Com)