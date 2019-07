Tlc: Liuzzi (M5s), accordo Infratel-Tim ottima sinergia pubblico-privato (2)

- La parlamentare M5s quindi spiega: "Nello specifico l'accordo consentirà di attivare tutte le infrastrutture di accesso della rete pubblica in fibra ottica realizzata da Infratel in 8 regioni (Abruzzo, Sardegna, Toscana, Puglia, Calabria, Lazio, Lombardia e Marche), un intervento che riguarda 1 milioni di residenti in circa 600 Comuni. Questo accordo, ottimo segno di sinergia pubblico-privato - continua -, ci ricorda quanto sia strategico e importante puntare allo sviluppo di infrastrutture nuove e avanzate in banda ultra larga e alla creazione di una rete unica. Quello di Tim è un bel segnale di responsabilità per lo sviluppo digitale del Paese e speriamo che altri operatori seguano questo esempio". (Com)