Infrastrutture: De Corato su Tangenziale Cassano d’Adda, mobilitazione ha dato i risultati sperati

- Riccardo De Corato, assessore a Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale di Regione Lombardia commenta in una nota la conclusione della procedura di appalto dei lavori che riguardano il completamento della variante alla ex S.S.11 nel Comune di Cassano d'Adda in provincia di Milano: "I cittadini erano esasperati dal traffico e dai lunghissimi ritardi accumulati, grazie anche a Fratelli d’Italia e al suo referente Giovanni Albano finalmente partiranno i lavori che consentiranno di aprire al traffico il primo tratto di strada e di avviare le procedure per completare l'intera opera. La mobilitazione messa in atto dall’opposizione e condivisa dai cittadini ha dato i risultati sperati e sono felice di aver dato il mio contributo partecipando alla manifestazione del 15 Giugno in cui mi ero impegnato pubblicamente per sbloccare la situazione.” (com)