Viabilità Lazio: Anas, chiusura temporanea della statale Appia in provincia Latina

- "È stata temporaneamente chiusa al traffico la strada statale 7 Appia in entrambe le direzioni tra il km 61, 600 e il km 63,500, per consentire la potatura di alcuni arbusti pericolanti, in provincia di Latina. In direzione sud il traffico è deviato a Borgo Bordigora, mentre in direzione nord il flusso veicolare può utilizzare le uscite per Latina Scalo o Pontina. Sul posto sono presenti le squadre Anas e i vigili del fuoco per la gestione del traffico e per garantire la completa riapertura del tratto nel più breve tempo possibile". Così una nota di Anas.(Com)