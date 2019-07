Moldova: Flocea nuovo direttore del Centro nazionale anticorruzione

- Ruslan Flocea è il candidato che ha ottenuto il punteggio più alto nel concorso per la posizione di direttore del Centro nazionale anticorruzione della Moldova. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Moldpres". Il verbale della commissione nomine e immunità, che riflette lo svolgimento del concorso in questione - compresa la media del punteggio totale assegnato a ciascun candidato - sarà inviata al Parlamento, che prenderà la decisione finale. Il concorso per la selezione del candidato alla carica di direttore della Centro nazionale anticorruzione è stato lanciato il 27 giugno dal ministero della Giustizia di Chisinau. 10 candidati hanno presentato le candidature. Flocea ha 41 anni; dal 2016 ad oggi è stato segretario generale nella cancelleria del capo dello Stato. Flocea ha lavorato anche in passato presso il Centro nazionale anticorruzione. (Moc)