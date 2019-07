Polonia: Verdi si uniscono a Coalizione civica in vista delle politiche

- Il partito dei Verdi ha annunciato oggi ufficialmente che si presenterà alle elezioni parlamentari di quest'autunno in Polonia nella coalizione formata da Piattaforma civica (Po), Nowoczesna e Inicjatywa Polska. Lo rende noto l'agenzia di stampa "Pap", facendo riferimento a un comunicato dello stesso partito. Si concludono così le trattative dei Verdi in vista delle politiche autunnali, dopo aver condotto colloqui anche con la coalizione dei partiti di sinistra. "Le discussioni sono state lunghe, ma oggi possiamo assumere con tranquillità una decisione molto importante in merito alla partecipazione alle elezioni. Siamo riusciti a raggiungere un buon accordo con Po e gli altri partiti della Coalizione civica", afferma in un comunicato Marek Kossakowski, vicepresidente dei Verdi. (Vap)