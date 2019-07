Commercio: Corsetti (Pd), rivendico bontà piano contro tavolino selvaggio

- "Ho avuto l'onore e l'onere di amministrare, assieme ad una ottima squadra sia di assessori e consiglieri, il primo municipio dal 2008 al 2013 nel periodo di governo Alemanno. In quegli anni, unico municipio a Roma, abbiamo licenziato numerosi piani di massima occupabilità (pmo), uno strumento straordinario di riordino e tutela del territorio: individuate 160 tra via e piazze abbiamo approvato 121 piani, il resto non siamo riusciti a completarlo a causa della scadenza del mandato". Lo dichiara, in una nota, il consigliere capitolino Pd, Orlando Corsetti. "Quanto ai criteri utilizzati - aggiunge - ne ricordo a tutti alcuni. Innanzitutto in base al codice della strada sulle vie senza marciapiede va lasciato minimo un metro per il transito di pedoni, passeggini, carrozzine per disabili per camminare in sicurezza. Molte osp, prima del mio "malaugurato arrivo", venivano autorizzate dichiarando che il pedone poteva utilizzare la strada in promiscuità con le auto. Altro criterio inserito nella redazione dei nuovi progetti fu il rispetto di ciò che chiedeva il comando dei vigili del fuoco, ovvero la garanzia di lasciare libera la carreggiata per 3.50 metri al fine di consentire il passaggio dei mezzi di soccorso". (segue) (Com)