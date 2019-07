Commercio: Corsetti (Pd), rivendico bontà piano contro tavolino selvaggio (2)

- "Prima non si faceva neppure questo - spiega Corsetti - ricordo diversi episodi di ambulanze bloccate in mezzo ai tavoli dove mangiavano turisti e avventori. Facemmo inserire anche l'obbligo di lasciare libero un metro dagli ingressi residenziali e accogliemmo alcune importanti prescrizioni delle varie sovrintendenze circa la tutela di nostri beni storici e artistici. Insomma cose secondo me normalissime - spiega Corsetti - che non si volevano attuare e sfido chiunque a dire che quei criteri erano o sono sbagliati. Tutt'altra cosa sono le scelte politiche che si stanno facendo su questo tema e di quelle ognuno deve assumersi le responsabilità. I piani hanno penalizzato alcuni, molti? forse sì, ma tra i legittimi interessi degli imprenditori e i legittimi interessi dei pedoni e la tutela della sicurezza, mi dispiace ma non ho dubbi su quali siano per me prioritari. Laddove c’è il privato pronto ad intervenire economicamente con presunti progetti di riqualificazione che hanno l’unico obiettivo di ottenere l’autorizzazione per i dehors esterni , è impensabile che l’Amministrazione possa affossare l’interesse pubblico per accaparrarsi la benevolenza di qualche categoria. Questo tipo di operazioni mi troverà sempre contrario perché sono le stesse che hanno portato il Mc Donald’s a Caracalla e la trasformazione dell’ex cinema Metropolitan in centro commerciale". (Com)