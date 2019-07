Sociale: il 7 agosto inaugurazione "Spiaggia libera tutti", progetto dedicato a bimbi ospiti di Casa Ronald Palidoro e in cura al Bambino Gesù

- Sarà inaugurato il prossimo 7 agosto "Spiaggia Libera Tutti!" di Casa Ronald Roma Palidoro. Il progetto vuole regalare alle famiglie e ai bambini ospiti di Casa Ronald Palidoro e in cura presso l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù un accesso al mare attrezzato ed inclusivo, a titolo completamente gratuito, anche in caso di disabilità. Non si tratta solo di rimuovere barriere architettoniche, ma di offrire la possibilità di ritrovare quella normalità e spensieratezza che troppo spesso la malattia ruba a tutta la famiglia, trascorrendo una giornata al mare con gli ausili e i supporti necessari. "Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia, grazie a 4 Case Ronald costruite vicino ai più importanti ospedali italiani e 2 Family Room presenti all’interno dei reparti pediatrici - si legge in una nota - è al fianco delle famiglie che vivono la drammatica esperienza dell’ospedalizzazione di un figlio, offrendo ospitalità gratuita ai bambini e alle loro famiglie durante il percorso di cura o terapia ospedaliera. L’evento si terrà presso la sede di Casa Ronald Roma Palidoro, via della Torre di Palidoro snc – 00054 Fiumicino (Rm) c/o l’ospedale pediatrico Bambino Gesù". (Com)