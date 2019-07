I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Difesa: fonti stampa, F-35 israeliani hanno compiuto due raid aerei in Iraq - I cacciabombardieri stealth israeliani F-35 avrebbero condotto due raid aerei contro obiettivi collegati all'Iran vicino a Baghdad nel giro di dieci giorni: lo riferisce il quotidiano panarabo edito a Londra “Asharq al Awsat”, citando fonti diplomatiche occidentali. Secondo il giornale di proprietà saudita, i velivoli israeliani sarebbero responsabili del misterioso bombardamento compiuto il 19 luglio scorso contro un deposito di razzi in una base delle milizie sciita a nord di Baghdad. Non solo: per “Asharq al Awsat” lo Stato ebraico sarebbe dietro un altro bombardamento effettuato domenica 28 luglio a Camp Ashraf, circa 40 chilometri a nord-est di Baghdad e a 80 chilometri dal confine iraniano. Israele non ha commentato la vicenda. Lo Stato ebraico conduce spesso attacchi in territorio siriano, colpendo le spedizioni di missili iraniani destinate al gruppo libanese Hezbollah. Israele non effettuava raid aerei in l’Iraq dal 1981. (segue) (Res)