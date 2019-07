I fatti del giorno - Medio Oriente (2)

- Israele: confiscate quasi 4 mila armi nella prima metà dell’anno - Quasi 4 mila armi sono state confiscate in Israele nella prima metà del 2019. Lo ha annunciato la polizia dopo che ieri una sparatoria causata da una discussione su un posto auto ha provocato la morte di un uomo a Ramla, a sud-est di Tel Aviv. Lo riferisce il quotidiano “Jerusalem Post”. In particolare, stando ai numeri forniti dalla polizia, nei primi sei mesi dell’anno in corso sono state sequestrate 3.661 armi da fuoco e sono stati arrestati 2.704 sospetti coinvolti in sparatorie, 1.862 dei quali provenienti dal nord di Israele. Altre 842 persone sono state arrestate per aver utilizzato armi da fuoco in aree residenziali. In totale vi sono state 528 incriminazioni. “Le operazioni di polizia sono avvenute in tutto il paese e sono il risultato di attività di qualità dell’intelligence”, si legge in un comunicato. “Le attività – prosegue la polizia – non sono state condotte solo contro l’acquisto e la vendita illegale di armi, ma anche contro sospettati che hanno aperto il fuoco all’interno di città e villaggi”. Secondo la polizia, la maggior parte delle operazioni si è concentrata sulla comunità araba, cui sono state sequestrate 341 pistole, 65 armi di grosso calibro, 256 fucili automatici, decine di dispositivi esplosivi, 123 granate e relative munizioni. (segue) (Res)