I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

- Golfo: Usa chiedono formalmente a Germania di partecipare a missione Stretto di Hormuz - Gli Stati Uniti hanno chiesto formalmente alla Germania di prendere parte alla missione internazionale per la sicurezza e la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz. “Abbiamo chiesto formalmente alla Germania di contribuire con Francia e Regno Unito a garantire la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz e a contrastare l'aggressione iraniana", ha dichiarato oggi un portavoce dell'ambasciata degli Stati Uniti a Berlino all'agenzia di stampa tedesca “Dpa”. La richiesta degli Usa al governo tedesco segue gli ultimi sviluppi della politica britannica per il Golfo Persico. Nelle scorse settimane, l'allora ministro degli Esteri del Regno Unito, Jeremy Hunt, aveva proposto una missione navale dell'Ue nel Golfo Persico per garantire la libertà di navigazione nell'area. Negli ultimi giorni, il successore di Hunt al Foreign Office, Dominic Raab, ha invece proposto che la missione internazionale nel Golfo Persico venga guidata dagli Stati Uniti. Al momento, il ministro degli Esteri tedesco, la presidente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) Annegret Kramp-Karrenbauer, non ha escluso che la Germania possa partecipare a una missione navale dell'Ue nel Golfo Persico. (segue) (Res)