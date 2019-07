I fatti del giorno - Medio Oriente (4)

- Siria: forze governative nuovamente all’attacco a nord-est di Latakia - L’Esercito arabo siriano ha ripreso l’offensiva nella zona nord-orientale del governatorato di Latakia, nel nord-ovest del paese, concentrandosi sulla città di Kabani. Lo riporta il quotidiano online “al Masdar”. L’attacco è condotto dalla Quarta divisione motorizzata, appoggiata dalle forze aeree siriane e russe. Finora, tuttavia, non si registrano avanzamenti da parte delle forze governative. Già in diverse occasioni in passato l’Esercito arabo siriano aveva cercato di avanzare nella zona e di conquistare le strategiche montagne di Zuwayqat. Gli attacchi, tuttavia, sono stati sempre respinti dai jihadisti di Tahrir al Sham (l’ex Fronte al Nusra) e del Partito islamico del Turkestan (composto per la quasi totalità da combattenti stranieri). Kabani si trova in prossimità della roccaforte dei ribelli nell’area, Jisr al Shughour, la cui conquista è in questa fase la priorità numero uno del Comando dell’Esercito arabo siriano. (segue) (Res)