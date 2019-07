America latina: Cepal presenta domani rapporto su prospettive di crescita della regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione economica delle Nazioni Unite per l'America latina e i Caraibi (Cepal) presenterà domani 31 luglio, a Santiago del Cile, il rapporto annuale sulle prospettive di crescita della regione. Il documento, dal titolo Studio economico dell'America latina e Caraibi 2019, verrà illustrato alla stampa nel corso di una conferenza stampa coordinata dalla segretaria esecutiva dell'agenzia onusiana, Alicia Barcena. Un evento che, segnala la stessa Cepal in una nota, verrà trasmesso anche in diretta web sulla pagina ufficiale dell'organismo (www.cepal.org). Lo "Studio", che viene pubblicato con cadenza annuale dal 1948, fa il punto sulle prestazioni economiche dei singoli paesi nella prima metà dell'anno ed esamina i possibili sviluppi per i prossimi mesi. (segue) (Abu)