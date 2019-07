America latina: Cepal presenta domani rapporto su prospettive di crescita della regione (2)

- Nel rapporto preliminare pubblicato a dicembre scorso, l'organismo con sede in Cile aveva previsto per la regione una crescita dell'1,2 per cento per il 2018, un decimale in meno rispetto al rapporto elaborato a ottobre. Per il 2019, la crescita stimata era pari all'1,7 per cento, anche in questo caso ridotta di un decimale rispetto al pronostico precedente. Il rischio maggiore per la crescita economica della regione, si leggeva nello studio, resta il deterioramento delle condizioni finanziarie per le economie emergenti, che durante il 2018 hanno mostrato una significativa riduzione dei flussi di finanziamento esterni e assistito a una svalutazione delle rispettive valute rispetto al dollaro. Attenzione veniva posta gli effetti delle tensioni commerciali globali, destinate ad aumentare in numero. (segue) (Abu)