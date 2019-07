America latina: Cepal presenta domani rapporto su prospettive di crescita della regione (3)

- L’impatto sulla crescita, proseguiva il rapporto, varia a seconda delle zone. L’America centrale (escluso il Messico) registrerà una crescita del 3,3 per cento nel 2019, seguita dalla regione dei Caraibi (2,1 per cento) e America del Sud (1,4 per cento). In particolare, la Dominica guiderà la regione dei Caraibi con una crescita del 9 per cento, seguita dalla Repubblica Dominicana (5,7 per cento), Panama (5,6 per cento), Antigua e Barbuda (4,7 per cento) e Guyana (4,6 per cento). Tre le peggiori performance, invece, la Cepal segnala il Venezuela, che nel 2019 registrerà una contrazione della sua economia del 10 per cento, il Nicaragua (-2 per cento) e l’Argentina (-1,8 per cento), mentre le maggiori economie della regione, Brasile e Messico, cresceranno rispettivamente del 2 e del 2,1 per cento il 2019. (Abu)