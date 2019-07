Camera: domani audizioni su iniziative per contrastare fenomeno antibiotico-resistenza

- Domani, mercoledì 31 luglio, alle ore 9, la commissione Affari sociali della Camera svolge l'audizione di rappresentanti della Federazione italiana medici di medicina generale (Fimmg) e della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso), nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni, concernenti iniziative per contrastare il fenomeno dell'antibiotico-resistenza. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)