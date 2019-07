Serbia: ministro Interno Stefanovic, presidente Vucic intercettato senza ordine magistratura da 13 anni

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, è stato intercettato in modo illegale e senza ordinanza della magistratura per 13 anni: è quanto affermato dal ministro serbo dell'Interno, Nebojsa Stefanovic, secondo quanto riporta la stampa locale. Stefanovic ha dichiarato che Vucic, quando era già in politica, è stato intercettato dal 1995 al 2000, poi nuovamente nel 2000 fino al 2003 e infine dal 2007 al 2012. Il ministro ha precisato che dopo anni di intercettazioni non è stata ancora depositata alcuna denuncia. Questo significa, ha aggiunto Stefanovic, che "qualcuno è stato seguito solo perché è un avversario politico". (Seb)