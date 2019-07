Moldova: parlamento sostiene candidatura di Robu come procuratore generale ad interim

- Il parlamento di Chisinau ha votato oggi la candidatura di Dumitru Robu nella carica di procuratore generale ad interim. Lo riferisce l'agenzia di stampa moldava "Deschide.md". La candidatura è stata presentata dai deputati al presidente Igor Dodon, che lo nominerà attraverso decreto. Robu è stato proposto per questa posizione dal Comitato legale, nomine e immunità del parlamento. Secondo la commissione, Robu soddisfa le condizioni prescritte per essere nominato procuratore generale ad interim. Il progetto è stato votato da 78 deputati. Robu è attualmente vicecapo della Procura della città di Chisinau e ha lavorato sul fascicolo delle gare d'appalto in cui è accusato l'ex sindaco della capitale, Dorin Chirtoaca, che lo ha accusato di diverse irregolarità. Nove persone hanno presentato al parlamento la candidatura per la posizione di procuratore generale ad interim. (Moc)