Migranti: Unhcr, giugno mese record per gli arrivi in Italia

- Un totale di 2.779 persone sono arrivate in Italia via mare tra il primo gennaio e il 30 giugno 2019, in calo dell’83 per cento rispetto ai 16.577 arrivi registrati nello stesso periodo dello scorso anno. E’ quanto emerge dall’ultimo rapporto pubblicato dall’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr). Nel solo mese di giugno sono sbarcate sulla costa italiana 1.218 persone, pari al 44 per cento di tutti gli arrivi in Italia nella prima metà del 2019. Il 21 per cento dei migranti giunti via mare nel primo semestre è arrivato dalla Tunisia, seguono poi Pakistan (15 per cento), Algeria (10 per cento), Iraq (9 per cento), Costa d'Avorio (8 per cento) , Bangladesh (7 per cento), Sudan (3 per cento), Repubblica islamica dell'Iran (2 per cento), Marocco (2 per cento) e Guinea (2 per cento). La maggior parte dei tunisini parte dalla costa del paese nordafricano e raggiunge l'isola italiana di Lampedusa. Inoltre, lo scorso giugno 194 cittadini pachistani hanno raggiunto le coste italiane arrivando per lo più autonomamente in Puglia o in Calabria, partendo dalla Turchia e dalla Grecia. Anche i cittadini iracheni viaggiano spesso lungo quest'ultima rotta: almeno 87 iracheni sono stati registrati nei punti di sbarco nel sud Italia lo scorso giugno. Durante questo mese c’è stato anche un considerevole numero di arrivi via mare di cittadini provenienti dalla Costa d'Avorio (144), che hanno raggiunto l'Italia meridionale partendo da località libiche e tunisine. (Com)