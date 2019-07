Venezuela: stampa, entro la settimana nuovo dialogo governo-opposizioni a Barbados

- Delegazioni del governo e delle opposizioni venezuelane tornano in settimana a Barbados per riprendere il filo dei negoziati propiziati dal regno di Norvegia. Lo riportano alcuni media locali citando fonti legate alle trattative. Nelle settimane scorse le parti si sono già riunite due volte nel paese caraibico, in sessioni da tre giorni ciascuna. Secondo quanto riporta oggi il quotidiano "El Nacional", le due delegazioni decidono di tornare a vedersi dopo due settimane di consultazioni interne svolte separatamente a Caracas. Il portale di notizie "El Pitazo" segnala che la possibile data della ripresa dei colloqui sarà domani, 31 luglio. I lavori si tengono sulla base di un'agenda fissata dal governo del paese scandinavo: riservatezza sul contenuto dei colloqui, sessioni continue e rispetto di un ambiente "costruttivo". (segue) (Brb)