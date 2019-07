Venezuela: stampa, entro la settimana nuovo dialogo governo-opposizioni a Barbados (5)

- Nel frattempo il dossier venezuelano continua ad animare gli incontri di organismi internazionali e multilaterali. La settimana scorsa a Buenos Aires si è tenuta una nuova riunione del Gruppo di Lima, l'insieme dei paesi americani critici nei confronti del governo Maduro, chiuso con la richiesta di discutere il rapporto dell'Alto commissariato della Nazioni Unite per i diritti umani sul Venezuela in sede di Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il documento finale sottolinea quindi che il rapporto redatto dall'Alto commissario dell'Onu, Michelle Bachelet, "non lascia margine a che alcuni paesi continuino ad appoggiare il regime illegittimo di Nicolas Maduro" e li esorta "a unirsi all'impegno del Gruppo di Lima per il ritorno dello stato di diritto e della democrazia in Venezuela". Al tempo stesso si caldeggia la creazione di meccanismi regionali per raccogliere denunce su presunte violazioni dei diritti umani e si immagina un piano di aiuti internazionali per la ricostruzione del Venezuela "a partire dal giorno seguente alla fine dell'usurpazione del regime dittatoriale di Nicolas Maduro". (segue) (Brb)