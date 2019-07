Speciale difesa: Nigeria, Ue condanna attentato nello stato di Borno, "sconfiggere il terrorismo in tutte le sue forme"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea ha espresso le proprie condoglianze alle famiglie delle vittime dell'attacco terroristico nello stato di Borno, nel nord-est della Nigeria, che ha provocato la morte di almeno 65 persone durante una cerimonia funebre. È quanto si legge in un comunicato del Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) nel quale si ribadisce il sostegno Ua al governo nigeriano. "Insieme siamo determinati a continuare a promuovere e a sostenere la cooperazione tra i paesi e le comunità vicine per sradicare il terrorismo in tutte le sue forme", si legge nella dichiarazione, ricordando come la recente partecipazione dell'Ue alla seconda edizione del Forum dei governatori che si è svolto il 17 e 18 luglio scorsi a Niamey, in Niger, rappresenti "una visibile conferma" di questo impegno. Almeno 65 persone sono morte in un attacco di sospetti miliziani islamisti avvenuto nello stato di Borno, nel nord-est della Nigeria. Secondo quanto riferisce una dichiarazione del governatore locale Mohammed Bulama diffusa dall’emittente televisiva statale, l’attentato è avvenuto sabato al termine di una cerimonia funebre e il bilancio è destinato ad aggravarsi ulteriormente. (Res)