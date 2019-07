Speciale difesa: Ucraina, segretario Nsdc, presidenza programma riforma Servizio sicurezza nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ufficio di presidenza dell’Ucraina sta programmando una riforma del Servizio di sicurezza nazionale (Sbu). Lo ha affermato il segretario del Consiglio nazionale di difesa e sicurezza dell’Ucraina (Nsdc), Oleksandr Danyliuk. “Abbiamo in agenda una riforma del Servizio di sicurezza. Senza una riforma dell’Sbu, perdono di valore anche gli altri progetti di riforma, perché l’Sbu è coinvolto in molti processi”, ha spiegato Danyliuk. Il Servizio di sicurezza deve divenire più potente in diversi ambiti, ha spiegato il segretario generale dell’Nsdc, in particolare quello del controspionaggio. (Res)