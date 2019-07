Speciale difesa: Ucraina, scarcerato Kupriyan, arrestato per coinvolgimento in abbattimento volo MH17

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità ucraine hanno rilasciato Dmitry Kupriyan, una delle persone detenute per il coinvolgimento dell’abbattimento del volo MH17 della Malaysia Airlines nel 2014. Arrestato nel 2015, Kupriyan avrebbe rubato la base utilizzata per il trasporto del sistema missilistico Buk impiegato per l’abbattimento del velivolo. Il periodo di incarcerazione di Kupriyan terminava il 20 giugno, ma l’individuo resterà comunque sotto supervisione delle autorità ucraine per un anno. (Res)