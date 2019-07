Speciale difesa: Golfo Persico, nave da guerra britannica giunge nella regione per scortare petroliere

- Il cacciatorpediniere britannico Hms Duncan è giunto nella regione del Golfo Perisco con l’obiettivo di scortare le navi che attraversano lo Stretto di Hormuz. Lo riferisce un comunicato stampa del ministro della Difesa del Regno Unito. Il cacciatorpediniere si unirà per un mese alla fregata Hms Montrose, che sarà in seguito sottoposta a manutenzione nel vicino Bahrein a fine agosto. Il Duncan sarà sostituito dalla fregata Kent entro fine anno. L’invio del cacciatorpediniere Duncan giunge dopo il sequestro della petroliera battente bandiera britannica Stena Impero lo scorso 19 luglio da parte dei Guardiani della rivoluzione iraniana e attualmente bloccata nel porto di Bandar Abbas. La scorsa settimana Londra ha proposto la creazione di una coalizione militare marittima a guidare europea per proteggere le navi mercantili che attraversano lo Stretto di Hormuz. In attesa di una risposta dagli alleati europei, Londra ha chiesto a tutte le navi che hanno intenzione di attraversare lo Stretto di Hormuz di contattare il cacciatorpediniere Duncan per richiedere protezione. Secondo quanto riferito dalla Marina militare britannica la Montrose ha scortato durante il suo periodo di attività nella regione 35 navi mercantili per un totale di 20 transiti. (Res)