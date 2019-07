Speciale difesa: Iran e Russia effettueranno esercitazioni militari marittime nella regione dell’Oceano Indiano

- Iran e Russia effettueranno esercitazioni militari marittime congiunte nella regione dell'Oceano Indiano. Lo ha annunciato il comandante della Marina militare iraniana, l’ammiraglio Hossein Khanzadi, parlando ai giornalisti a margine di una visita in corso a Mosca. Le esercitazioni dovrebbero tenersi entro la fine del 2019. "Un incontro di coordinamento si terrà tra le due parti per discutere l’argomento”, ha dichiarato Khanzadi. "Per Oceano Indiano intendiamo un'area significativa nelle parte settentrionale tra cui il Mar Makran, lo Stretto di Hormuz e anche il Golfo Persico", ha aggiunto Khanzadi. L’ammiraglio ha inoltre sottolineato che durante il suo viaggio in Russia, lo Stato maggiore delle forze armate della Repubblica islamica dell'Iran ha firmato un protocollo d'intesa con il ministero della Difesa della Federazione russa per ampliare i rapporti reciproci. "Questo è il primo protocollo d'intesa nel suo genere e può essere considerato un punto di svolta nelle relazioni militari tra Teheran e Mosca", ha aggiunto. Khanzadi ha inoltre affermato che sono stati condotti negoziati sullo sviluppo della cooperazione militare nel Mar Caspio tra Iran e Russia e che l'accordo è in preparazione per essere firmato in futuro. (Res)