Algeria: l'esercito algerino sostiene il forum di dialogo

- Il capo di stato maggiore dell'esercito algerino, Ahmed Gaid Salah, ha annunciato il suo sostegno al forum per il dialogo previsto in Algeria per porre fine alla crisi politica in corso. In un discorso pronunciato oggi nel corso di una cerimonia presso la sede delle Forze armate di Algeri, Gaid Salah ha confermato il suo sostegno alle "misure adottate dal Comitato per il dialogo nazionale", dopo che il capo dello Stato Abdelkader Bensalah ha ricevuto le personalità del Comitato per il dialogo e la mediazione. Salah ha affermato che "il presidente si è impegnato a fornire i mezzi necessari e creare le condizioni per l'organizzazione delle elezioni presidenziali il più presto possibile". Per lui "non è più permesso perdere tempo, perché le elezioni sono il punto essenziale attorno al quale il dialogo deve concentrarsi". "Un dialogo che accogliamo e speriamo che abbia successo, lontano dall'imponente metodo preliminare dei diktat. Tali metodi e tesi sono categoricamente respinti, perché l'Algeria oggi ha bisogno di coloro che si sacrificano per lei e che elevano soprattutto l'interesse supremo della madrepatria, rispetto a coloro che mostrano integrità”. Gaid Salah ha sollecitato la richiesta di liberazione dei detenuti arrestati dalle forze dell'ordine durante le proteste popolari delle scorse settimane. (Ala)