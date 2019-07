Cinema: oltre tre mila spettatori per il debutto de "Il vento del Nord" a Lampedusa

- Oltre tre mila spettatori in un week end di grande cinema sotto le stelle per "Il vento del Nord", la rassegna organizzata a Lampedusa da Massimo Ciavarro con il coordinamento artistico di Laura Delli Colli che ha riacceso, ancora una volta, per l’undicesima edizione, lo schermo sul mare dell’isola dove non esiste una sala cinematografica. "Un successo oltre ogni previsione - commenta Delli Colli - che conferma quanto forte ogni anno sia a Lampedusa l’attesa della maratona cinematografica che la rassegna porta sull’isola offrendo, soprattutto al pubblico dei più giovani, la possibilità di vedere con grande emozione, spesso per la prima volta, un film sul grande schermo". Entusiasta della risposta del pubblico, mentre arriva domani la serata dedicata ai bambini dell’isola, è anche Massimo Ciavarro, alle prese con la sfida di realizzare una rassegna che anima le notti dell’isola proprio davanti al porto degli sbarchi: "Essere ancora una volta qui, per i turisti, certo, ma soprattutto per il pubblico di Lampedusa è una scommessa che stiamo vincendo, a dispetto delle difficoltà. E di un budget minimo. Certo l’isola meriterebbe per questo più attenzione, ma la risposta dei lampedusani conferma che 'Il vento del Nord' dopo oltre dieci anni continua ad essere un posto speciale, che merita almeno una volta all’anno anche un momento di svago e di incontro con un cinema che dimostra di amare e apprezzare proprio sullo schermo". (segue) (Com)