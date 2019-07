Cinema: oltre tre mila spettatori per il debutto de "Il vento del Nord" a Lampedusa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via anche il laboratorio della rassegna, in collaborazione con Siae, un’iniziativa come ogni anno coordinata dal professor Giovanni Spagnoletti e dedicata ai ragazzi delle scuole superiori dell’isola già al lavoro per quest’undicesima edizione, in particolare, sul film che più di altri in rassegna offre la possibilità di approfondire il tema della scrittura e del rapporto cinema-letteratura come, ovviamente, "I moschettieri del Re - La penultima missione", (Vision distribution), che rinnova la commedia ispirandosi al classico di Dumas. Proprio i ragazzi del laboratorio saranno anche la giuria di quest’undicesima edizione, assegnando il premio finale al miglior film tra i titoli in programma. E domani per il pubblico dei bambini e delle famiglie una serata speciale, grazie a Rai Cinema e 01 distribution, con un classico rivisitato come "Remi", seguito da un film particolare come "Detective per caso" (Medusa). Fine serata per il pubblico delle famiglie, con "C'è tempo" di Walter Veltroni (Vision distribution). I titoli di stasera sono "L'agenzia dei bugiardi", commedia con un cast italiano corale diretta da Volfango de Biasi che apre la serata, alle 20:30. Alle 22:30, poi, la proiezione di "Una storia senza nome", di Roberto Andò, ambientato nel mondo del cinema, con Alessandro Gassmann, Micaela Ramazzotti, Renato Carpentieri e Laura Morante. Spazio, infine, all'appuntamento con le "pillole" quotidiane di "Cinema svelato", in programma ogni sera offerte da Luce Cinecittà. (Com)