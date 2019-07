Smog: presentato a Palazzo Lombardia progetto Move-in, scatola nera che monitorerà emissioni veicoli

- È stato presentato a Palazzo Lombardia dall'assessore all'Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, e dal governatore lombardo, Attilio Fontana, il progetto sperimentale "Move-In" con cui Regione Lombardia vuole controllare le emissioni inquinanti dei veicoli. Una scatola nera, installata sul mezzo, che ne monitorerà percorrenza e stile di guida. "Quanto più una guida è nervosa, con brusche frenate e accelerate, più questa inquina - ha precisato durante la conferenza stampa l'assessore Cattaneo - daremo degli eco-bonus a chi guiderà invece in modo più rispettoso dell’ambiente". I dati raccolti verranno trasmessi ad Aria che ha predisposto un sistema di scambio di informazioni "nel pieno rispetto della privacy" ha aggiunto Cattaneo. Il servizio, che coinvolge 1.300.000 veicoli in tutta la Lombardia, è erogato dai Tsp accreditati, selezionabili da una web application, disponibile dal primo ottobre. I cittadini per monitorare quanti chilometri hanno percorso e quelli rimanenti, potranno usare un'applicazione, per iOs e Android, dove verranno anche avvisati da specifici alert dell'avvicinarsi della fine dei chilometri consentiti. Per chi non possiede un telefonino verrà messo a disposizione il numero verde di Aria dove si potrà conoscere il chilometraggio rimanente. L'installazione per il primo anno avrà un costo di 50 euro, mentre successivamente avrà solo quello della gestione annuale dello scambio d'informazioni. (segue) (Rem)