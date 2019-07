Smog: presentato a Palazzo Lombardia progetto Move-in, scatola nera che monitorerà emissioni veicoli (2)

- L'assessore durante la presentazione ha specificato che i primi utenti interessati ad aderire saranno quelli che hanno oggi come alternativa quella di tenere la macchina in garage. "L'adesione al servizio equivale a una deroga per un certo numero di chilometri (da un minimo di 1000 all'anno a un massimo di 9000, ndr) - ha precisato Cattaneo - Dobbiamo limitare l’inquinamento non la mobilità". Questo sistema sostituirà tutta una serie di altre deroghe vigenti: "Ci saranno una serie di limitazione, come i diesel euro 3 che verranno limitati per tutto l'anno anche nella stagione estiva - ha precisato a margine Cattaneo - oggi ricordo che i limiti vigenti valgono solo dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30, il progetto Move-in calcola le percorrenze lungo l'arco di tutte le 24 ore di tutto l'anno e consente di circolare tutto l'anno in tutte le 24 ore ma ricordo che chi aveva un veicolo limitato, nelle ore notturne e nel fine settimana poteva circolare ugualmente. Sommando quindi le minori deroghe, l'estensione di alcuni divieti e le emissioni già previste, abbiamo ricalcolato, con un sistema di modulazione molto avanzato, che l'effetto totale sarà di riduzione della quantità di emissioni rilasciate". (segue) (Rem)