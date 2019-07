Smog: presentato a Palazzo Lombardia progetto Move-in, scatola nera che monitorerà emissioni veicoli (3)

- Sul progetto è, inoltre, in corso un dialogo anche con il Comune di Milano, con cui c’e stata una riunione oggi e che già nei mesi scorsi, durante altri incontri tecnici, “ha chiesto - ha detto l'assessore Cattaneo - di valutare la possibilità di usare Move-In per consentire alcuni accessi all’area B ai commercianti ambulanti. Noi volentieri mettiamo a disposizione lo strumento e auspichiamo che da qui si usi Move-in come controllo generale, crediamo che Move-In sia un passo oltre l’area B e speriamo che progressivamente possa portare alla rottamazione di Area B come concetto. La logica è proprio per la necessità di ridurre l'inquinamento in un’area più vasta, se lo riduco in un’area e poi fuori tutto è come prima non otterrò grandi benefici. Noi non vogliamo aumentare le multe ma migliorare la qualità dell’aria". Sempre nell'ottica di abbattimento delle emissioni, oltre a Move-In Regione Lombardia metterà a disposizione 18 milioni per il bando 2019-2020 per i cittadini, e 8,5 milioni per le imprese, per la sostituzione di veicoli inquinanti, per un totale di 26,5 milioni. (Rem)