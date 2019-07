Albania: Tirana chiederà annullamento sentenza Arbitrato per condanna risarcimento a Becchetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità albanesi si stanno preparando per chiedere l'annullamento della sentenza del Centro internazionale per la soluzione delle controversie (Icsid), un tribunale di Arbitrato internazionale, parte del gruppo della Banca Mondiale, il quale ha condannato lo Stato albanese a pagare un risarcimento di 110 milioni di euro all'imprenditore italiano Francesco Becchetti. Secondo l'Icsid la chiusura di "Agon Channel", emittente televisiva albanese, di proprietà di Becchetti ed altri suoi soci, tra cui anche sua madre, avvenuta a seguito dell'inchiesta della procura albanese che lo accusava di riciclaggio sarebbe stata "motivata politicamente". L'Avvocatura dello Stato albanese ha aperto lo scorso mese di giugno un bando per scegliere lo studio legale internazionale che lo dovrebbe rappresentare presso l'Arbitrato internazionale. (segue) (Alt)